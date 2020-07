Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : L’AS Monaco se sépare de Roberto Moreno

Publié le 19 juillet 2020 à 15h11 par T.M. mis à jour le 19 juillet 2020 à 15h15

L’AS Monaco va encore changer d’entraîneur. D’ailleurs, ce dimanche, le club de la Principauté a annoncé sa séparation avec Robert Moreno.