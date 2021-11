Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Newcastle annonce son nouvel entraîneur !

Publié le 8 novembre 2021 à 16h17 par La rédaction

Ce lundi, après plusieurs semaines de recherches, Newcastle a révélé l’identité de son nouvel entraîneur qui n’est autre que Eddie Howe, désormais sous contrat jusqu’à l’été 2024.

Depuis le 7 octobre dernier, Newcastle est entré dans une autre dimension grâce au rachat du club anglais par le fonds d’investissement public saoudien. À présent, les Magpies sont la plus grande surpuissance financière européenne devant le PSG et Manchester City. Les noms se succèdent dans les médias concernant les éventuelles futures recrues de Newcastle, mais la priorité de la nouvelle direction du pensionnaire de Premier League était de nommer un entraîneur après le départ d’un consentement mutuel de Steve Bruce le 20 octobre dernier. Ce lundi, Newcastle a publié un communiqué dans lequel il est stipulé que Eddie Howe, qui était sans club après son départ de Bournemouth en 2020, est le nouveau coach des Magpies , et ce jusqu’en juin 2024. Ce dernier a d’ailleurs livré son ressenti sur son arrivée. « C'est un grand honneur de devenir l'entraîneur principal d'un club ayant la stature et l'histoire de Newcastle United. C'est un jour de grande fierté pour moi et ma famille. C'est une merveilleuse opportunité, mais il y a aussi beaucoup de travail qui nous attend et je suis impatient de me rendre sur le terrain d'entraînement pour commencer à travailler avec les joueurs. Je tiens à remercier les propriétaires du club pour cette opportunité et à remercier les supporters du club pour l'accueil incroyable qu'ils m'ont déjà réservé. Je suis très excité de commencer notre voyage ensemble » .