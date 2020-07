Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’ASSE officialise un départ !

Publié le 28 juillet 2020 à 11h55 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2020 à 11h56

Prêté à l’AS Nancy Lorraine cette saison, l’attaquant Makhtar Gueye (22 ans) a quitté l’ASSE pour rejoindre le KV Ostende.

Arrivé en provenance de l’US Gorée en 2018, Makhtar Gueye (22 ans) avait disputé cinq petites rencontres avec l’ASSE lors de cet exercice. Cette saison, l’imposant attaquant et son mètre 95 ont été prêtés à l’AS Nancy Lorraine où il a arboré la tunique du club à 23 reprises pour 7 réalisations. Les belles performances du Sénégalais ont convaincu le KV Ostende. Ce mardi, l’ASSE a acté le départ de son attaquant en évoquant un accord total pour le transfert de Gueye qui s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le club de l’élite du football belge.