Mercato - Officiel : Jürgen Klopp scelle son avenir à Liverpool !

Publié le 28 avril 2022 à 18h08 par La rédaction mis à jour le 28 avril 2022 à 18h13

À deux ans de la fin de son contrat avec Liverpool, Jürgen Klopp vient officiellement de prolonger son aventure avec les Reds.