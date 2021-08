Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : Jean Lucas file à l’AS Monaco !

Publié le 2 août 2021 à 22h38 par La rédaction mis à jour le 2 août 2021 à 22h41

L’AS Monaco et l’OL ont officialisé ce lundi soir le transfert de Jean Lucas vers le club de la Principauté.