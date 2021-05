Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : Damien Da Silva débarque à l’OL !

Publié le 26 mai 2021 à 18h47 par La rédaction

Arrivant au terme de son contrat avec Rennes, Damien Da Silva va poursuivre en Ligue 1, puisqu’il vient de s’engager avec l’OL.