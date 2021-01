Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Officiel : Chelsea se sépare de Lampard !

Publié le 25 janvier 2021 à 12h33 par La rédaction mis à jour le 25 janvier 2021 à 12h34

Sur la sellette depuis plusieurs semaines désormais, Frank Lampard n’a pas réussi à inverser la tendance. Ce lundi, Chelsea a annoncé le départ de son entraîneur.