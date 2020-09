Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Aubameyang annonce sa prolongation à Arsenal !

Publié le 15 septembre 2020 à 17h20 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 17h21

Dans les tuyaux depuis un moment, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat de trois saisons avec Arsenal. Et c’est le principal intéressé qui a fait l’annonce.