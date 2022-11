Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Nouveau rebondissement pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 15 novembre 2022 à 12h45

Après son interview explosive accordée à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo semble condamné à plier bagage lors du mercato hivernal. D’après la presse britannique, le Bayern Munich serait d’ores et déjà passé à l’action pour le quintuple Ballon d’Or, mais en Allemagne, on affirme le contraire. De quoi semer le trouble au sujet de l’avenir du Portugais.

Ça sent la fin entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Dans un entretien accordé au journaliste Piers Morgan, le Portugais règle ses comptes avec le club mancunien, ce qui devrait précipiter son départ dès janvier. Difficile dans ce contexte d’imaginer le quintuple Ballon d’Or finir la saison du côté d’Old Trafford après ses déclarations assassines contre Manchester United. Une situation qui pourrait profiter au Bayern Munich.

Une offensive du Bayern Munich pour Cristiano Ronaldo ?

D’après The Daily Mail , le Bayern Munich aurait approché Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes en vue d’un transfert cet hiver. Réticente à l’idée de se positionner l’été dernier, la direction bavaroise aurait revu sa position en raison des doutes autour de l’état de Sadio Mané et de l’avenir d'Eric Maxim Choupo-Moting. Mais en Allemagne, une version radicalement différente circule.

