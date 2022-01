Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Mourinho veut retrouver Tanguy Ndombele !

Publié le 11 janvier 2022 à 18h40 par La rédaction

Poussé vers la sortie à Tottenham, Tanguy Ndombele intéresserait José Mourinho, son ancien entraîneur, désormais à l’AS Rome.