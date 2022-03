Foot - Mercato - Milan

Mercato - Milan AC : Zlatan Ibrahimovic bientôt fixé sur son avenir ?

Publié le 21 mars 2022 à 10h52 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 10h57

L’avenir de Zlatan Ibrahimovic pourrait être réglé dans les deux prochains mois. Les barrages pour la Coupe du Monde ainsi que la course au titre seraient les paramètres clés de son choix.