Mercato : Mbappé l’attend au PSG, l’opération est déjà menacée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Alors que le PSG réalise une saison très décevante, Luis Campos sait qu’il sera très attendu sur le marché des transferts. Le Portugais a déjà ciblé plusieurs profils, notamment en attaque, un secteur où Kylian Mbappé a besoin de soutien. Victor Osimhen est pisté par le PSG, Manchester United est aussi dans le coup.

Le PSG prépare un gros mercato et cela bougera notamment en attaque. Kylian Mbappé a besoin de soutien, lui qui avait déjà clamé son envie de jouer dans un autre rôle que celui de pivot. Cela tombe bien, Luis Campos a déjà ciblé un profil qui peut parfaitement coller avec Mbappé : Victor Osimhen.

Osimhen a tapé dans l’œil du PSG

Auteur d’une saison étincelante avec Naples, l’ancien attaquant du LOSC connaît très bien Luis Campos puisqu’il l’avait fait venir à Lille. Quelques années plus tard, Osimhen a pris du galon et a encore progressé. Le PSG l’a bien compris et il n’est pas le seul…

Manchester United est dans le coup