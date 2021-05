Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Une nouvelle piste offensive pour Solskjaer ?

Publié le 20 mai 2021 à 9h25 par La rédaction

Cherchant du renfort offensif malgré la prolongation d'Edinson Cavani, Manchester United s'intéresserait à Danny Ings. Et Southampton pourrait envisager un départ de son joueur dès cet été s'il ne prolonge pas, son contrat expirant en juin 2022.