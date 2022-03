Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United prend une énorme décision pour Cavani !

Publié le 28 mars 2022 à 23h40 par La rédaction

Alors que le contrat d’Edinson Cavani arrive à son terme le 30 juin prochain, Manchester United ne devrait pas prolonger le contrat de l’Uruguayen.

Arrivé librement en provenance du PSG en 2020, Edinson Cavani pourrait prochainement faire ses valises. Régulièrement utilisé la saison dernière, l’Uruguayen a vu son temps de jeu se réduire avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Alors qu’il n’est apparu qu’à 12 reprises pour un seul but marqué, l’attaquant de 35 ne semble plus en odeur de sainteté à Manchester United. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants mancuniens n’ont pas l’intention de prolonger le contrat de Cavani. Ce dernier ne devrait cependant pas être le seul, puisque Juan Mata et Jesse Lingard pourraient connaitre le même sort.