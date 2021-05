Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : L’avenir de Cavani en passe d’être réglé !

Publié le 5 mai 2021 à 21h20 par La rédaction

Alors qu’Edinson Cavani voit son contrat avec Manchester United arriver à son terme, cela serait bien engagé pour que l’aventure se prolonge.