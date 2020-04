Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Ighalo est dans le flou pour son avenir

Publié le 10 avril 2020 à 15h50 par La rédaction

Dans quelques mois, le prêt liant Odion Ighalo à Manchester United prendra fin. L’attaquant nigérien restera-t-il en Angleterre ou retournera-t-il en Chine ? Le principal intéressé a fait le point.