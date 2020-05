Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Ce joueur de Ligue 1 ouvre la porte à Pep Guardiola !

Publié le 10 mai 2020 à 20h10 par J.-G.D.

Définitivement transféré à Metz, après son prêt en provenance de Manchester City, Thierry Ambrose imagine un éventuel retour au sein de son club formateur.