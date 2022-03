Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Lukaku déjà de retour à l’Inter ? La réponse !

Publié le 1 mars 2022 à 21h56 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2022 à 21h57

En froid avec Thomas Tuchel à Chelsea, Romelu Lukaku a clairement exprimé son souhait de retrouver l’Inter... ce qui ne semble pas possible pour le moment.