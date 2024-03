Mercato : Luis Enrique va déjà claquer la porte ? Le PSG est fixé

Thibault Morlain

Xavi ayant annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, les recherches ont commencé concernant son successeur. En ce sens, en Catalogne, il a été annoncé que Luis Enrique pourrait faire son grand retour au Barça. Aujourd’hui, l’Espagnol est au PSG et sous contrat jusqu’en 2025. Partira-t-il à l’issue de la saison ? Des réponses ont été apportées.

Au FC Barcelone, on se cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, étant donné que Xavi a décidé de ne pas continuer sur le banc blaugrana. Qui sera l’heureux élu ? Au sein du club catalan, on rêverait d’un retour de Luis Enrique. « Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur espagnol, mais une autre chose est qu'il puisse signer ou non un contrat car il est lié au PSG », assurait Sique Rodriguez à propos de l’actuel entraîneur du PSG.

Luis Enrique « pas une option » pour Barcelone ?

Après seulement un an, Luis Enrique quittera-t-il le PSG ? Ce dimanche, Sport assure que l’Espagnol « n’est pas une option » pour le FC Barcelone. Le média catalan précise par la suite que la raison à cela n’est pas un désintérêt des Blaugrana pour Luis Enrique, mais plutôt que la direction du Barça sait qu’il est sous contrat avec le PSG. De plus, il n’y aurait eu encore aucun contact entre les différentes parties.

Un contrat de deux ans avec le PSG à respecter