Foot - Mercato

Mercato : Lucas Digne règle ses comptes avec Benitez !

Publié le 29 mars 2022 à 9h08 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2022 à 9h09

Poussé vers la sortie par Rafael Benitez à Everton l’hiver dernier, Lucas Digne se livre sur son divorce avec l’entraîneur espagnol.