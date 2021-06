Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier pour succéder à Ancelotti ? Campos valide !

Bien qu'il ait annoncé son départ du LOSC, Christophe Galtier est toutefois toujours sous contrat et n'est pas encore parti. Annoncé avec insistance à Nice, le technicien français serait pourtant parfait pour Everton selon Luis Campos.