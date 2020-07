Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier confirme son intérêt pour Yilmaz

Publié le 23 juillet 2020 à 22h20 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau buteur, le LOSC cible Burak Yilmaz de Besiktas. Une cible confirmée par Christophe Galtier en conférence de presse.