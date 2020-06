Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier annonce deux prolongations de contrat !

Publié le 26 juin 2020 à 15h47 par G.d.S.S. mis à jour le 26 juin 2020 à 15h48

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a indiqué que Loïc Rémy et Jérémy Pied allaient prochainement prolonger leurs contrats avec le LOSC.