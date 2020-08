Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les précisions du Napoli sur le transfert d'Osimhen !

Publié le 1 août 2020 à 15h45 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 15h49

Alors que Naples a officialisé le transfert de Victor Osimhen en provenance de Lille ce vendredi, le président Aurelio de Laurentiis a raconté les dessous de ce dossier.

Annoncé depuis plusieurs semaines en terres napolitaines, Victor Osimhen a effectivement bien déposé ses bagages au Napoli. Le désormais ancien attaquant du LOSC a signé un contrat de 5 ans pour un montant de 70 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 10 millions de bonus.

« C’est un coup à 80 millions d’euros, dont 70 payables en 5 ans et 10 sous formes de bonus »