Mercato : L’OM vend la mèche pour une signature importante

Pierrick Levallet

L'avenir de Sead Kolasinac n'est pas assuré de s'écrire à l'OM. Son contrat expire en juin prochain et les négociations peinent à avancer pour sa prolongation. Pourtant, la volonté des deux parties est de poursuivre ensemble. Pablo Longoria s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier, affirmant que le successeur d'Igor Tudor pourrait avoir un rôle à jouer dans cette affaire.

En difficulté du côté d’Arsenal, Sead Kolasinac est arrivé libre à l’OM en janvier 2022. Le latéral gauche de 29 ans souhaitait se relancer sur la Canebière. Et cette saison, il a visiblement conquis Igor Tudor. Le Croate lui accordait très régulièrement sa confiance (41 matchs toutes compétitions confondues). Mais le technicien de 45 ans ne sera plus à l’OM la saison prochaine. Et l’avenir du Bosnien n’est pas garanti non plus.

Tudor s’en va, l’OM a tranché pour sa succession https://t.co/80yrld75Nt pic.twitter.com/BHd4wFLpMK — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Ça se complique entre l'OM et Kolasinac

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sead Kolasinac n’est pas assuré de poursuivre l’aventure à l’OM. Si l’intention des deux parties serait de poursuivre ensemble, les négociations patinent ces derniers temps. Les pourparlers n’ont pas encore abouti. Pablo Longoria s’est d’ailleurs livré sur ce dossier chaud.

Longoria se prononce sur son avenir