Mercato : L'OM vend la mèche pour six transferts !

Cet été, l’OM disputera plusieurs matches de présaison, dont certains auront lieu aux Pays-Bas, lieu d’un stade d’entraînement. Pour cette occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé le groupe qu’il emmenait avec lui. L’entraîneur italien a décidé de laisser six joueurs à Marseille, preuve qu’il ne compte pas sur eux et qu’ils sont invités à se trouver un nouveau challenge.

Après une saison conclue à la deuxième place en Ligue 1 et une qualification obtenue pour la Ligue des champions, l’OM espère ne pas décevoir ses supporters l’année prochaine. Pour cela, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi travaillent dur. La direction olympienne a déjà ramené trois recrues à son entraîneur, et d’autres devraient suivre.