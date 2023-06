Mercato : L’OM tient son homme, le feuilleton continue

Thomas Bourseau

Après des semaines de recherches et deux échecs avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, l’OM aurait enfin trouvé son entraîneur en la personne de Marcelino. Pour autant, tout n’est pas encore bouclé malgré un accord et le feuilleton va encore perdurer quelques jours.

Après une année loin des pelouses et alors qu’il attendait de prendre les rênes de la sélection espagnole héritées par Luis de la Fuente, l’OM devrait mettre fin à l’année sabbatique de Marcelino en lui faisant signer un contrat de deux saisons. C’est en effet l’information divulguée par RMC Sport dans la nuit de mardi à mercredi.

Accord trouvé avec Marcelino, mais toujours pas de signature

Foot Mercato a confirmé ce mercredi matin qu’un accord de principe aurait été convenu entre les deux parties. Néanmoins, le contrat en question ne serait pas encore signé par Marcelino. Et pour cause, le technicien espagnol devrait faire patienter les supporters de l’OM pendant quelques heures supplémentaires.

L’OM vise un crack, il affole le mercato https://t.co/2pZ84FISBR pic.twitter.com/8kQjYBymDd — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Marcelino à Marseille que dans quelques jours ?