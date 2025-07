Mercato : L'OM se régale grâce à un clash !

L’avenir d’Ismaël Bennacer fait énormément parler en ce moment, avec un retour à l’Olympique de Marseille qui semble se compromettre de jour en jour. Le milieu de terrain est en effet revenu à l’AC Milan, où on semble pourtant ne pas compter sur lui à quelques semaines du début de la saison.

« J'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM et pas dans un autre club »

Ainsi, ces derniers jours la possibilité de finalement plus le revoir à Marseille a commencé à se dessiner. Pourtant, l’international algérien semblait tellement heureux d’avoir rejoint l’OM, lors du dernier mercato hivernal. « J'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM et pas dans un autre club. Je suis là aujourd'hui et je suis très content » avait expliqué Bennacer, au mois de février. « Si je suis là, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit de venir. Ce n'est pas parce que le club ne me voulait plus. Bien au contraire. C'était vraiment ma volonté ».