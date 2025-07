Mercato : L’OM recalé par un crack, coup de tonnerre en vue ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour ce mercato estival, l'OM n'hésite pas à explorer toutes les pistes, y compris celles qui concernent les joueurs de la réserve. Gaël Lafont, joueur de 19 ans, a connu une saison compliquée mais les dirigeants phocéens s'intéressent à lui et souhaiteraient le conserver. Mais l'opération risque d'être difficile puisque son entourage ne se laisse pas convaincre facilement.

Après avoir validé les arrivées d'Angel Gomes, de CJ Egan-Riley ou encore de Facundo Medina, l'OM se concentre sur sa prochaine recrue. Si le dossier de Pierre-Emerick Aubameyang avance à grands pas, le cas de Gaël Lafont suscite particulièrement l'intérêt du club. En effet, le jeune joueur de la réserve pourrait finir par quitter Marseille.

L'OM veut prolonger un crack D'après les informations rapportées par La Minute OM, l'OM a transmis une offre de prolongation à Gaël Lafont qui évolue en Pro 2. Le milieu de terrain a vécu une saison difficile puisqu'il n'a joué qu'une quinzaine de matches à peine à cause des blessures et son contrat se termine en juin 2026. Toutefois, les dirigeants de la cité phocéenne souhaitent garder Lafont au club et lui ont fait parvenir une offre pour prolonger de deux saisons supplémentaires. Il faudra toutefois essayer de se montrer plus convaincant.