Mercato : L’OM n’avait aucune chance pour ce buteur !

Entre l’Olympique de Marseille et Eddie Nketiah, l’histoire aurait pu être belle. Toutefois, son transfert n’a pas pu avoir lieu pour des raisons financières, mais pas seulement. En interview pour The Independent, l’attaquant formé à Arsenal a révélé avoir voulu revenir chez soi, lui qui est natif d’un quartier proche de Crystal Palace…

Eddie Nketiah (25 ans) a évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds en 2019/2020. Le buteur formé à Arsenal aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, club que Bielsa a entraîné le temps d’une saison. Toutefois, en raison de l’absence d’un terrain d’entente entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues d’Arsenal, c’est à Crystal Palace que Nketiah a été transféré pour plus de 30M€ à l’intersaison.

Eddie Nketiah a snobé l’OM, il avait besoin de rentrer à la maison

Finalement, Elye Wahi a débarqué à l’OM. Et il semblerait que c’était peine perdue pour le club phocéen dans la course à la signature d’Eddie Nketiah. The Independent confie que le directeur sportif des Eagles, en la personne de Dougie Freedman était semble-t-il déterminé à mener à bien l’opération Nketiah cet été. De son côté, le natif de Lewisham, quartier du sud-est de Londres et donc proche de Crystal Palace, a été convaincu par le coach Oliver Glasner d’après le média. « Le manager nous donne beaucoup de liberté pour être là où nous nous sentons à l'aise. J'ai peut-être plus de touches de balle en attaque, ce qui est ma force quand je peux dribbler et courir vers l'adversaire plutôt que de toujours jouer dos au but ».

«J'ai encore des amis dans la région»

Par la suite de l’interview pour The Independent, Eddie Nketiah a justifié sa décision de snober l’OM pour Crystal Palace. « J'ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement. Je m'y sens vraiment à l'aise. J'aime la façon dont le club est, la morale qu'il a ».

«C'est la principale raison qui m'a poussé à quitter Arsenal»

Pour finir, la piste estivale de l’OM qui a échappé aux décideurs du club marseillais s’est attardé sur le moment charnière qu’a été ce mercato estival : quitter son club formateur qu’est Arsenal afin de relever un nouveau défi. « Je crois vraiment en moi en tant que joueur, et je pense que j'avais juste besoin d'aller quelque part où je sentais que j'aurais l'occasion d'être sur le terrain et de progresser. Je sais que le déclic ne se fera pas tout de suite, mais tout le monde a besoin d'une plateforme pour progresser, d'essais et d'erreurs sur le terrain pour apprendre. C'est la principale raison qui m'a poussé à quitter Arsenal ».