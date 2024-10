Officiel : Le magnifique geste du Real Madrid après la catastrophe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal (2-0). Toutefois, après la rencontre, les Merengue n’avaient pas forcément la tête à la fête. La raison ? La grave blessure de Dani Carvajal au genou. Grièvement touché, le latéral droit de la Casa Blanca ne rejouera pas avant plusieurs mois, mais voilà que Carvajal peut se rassurer sur son avenir au Real Madrid, lui qui était en fin de contrat.

Dani Carvajal n’avait laissé aucun suspense à propos de sa blessure ce samedi soir. Touché au genou, le joueur du Real Madrid avait posté sur ses réseaux sociaux : « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois ». Des examens ont été passés et c’est finalement très grave pour Carvajal. En effet, via un communiqué, le Real Madrid a annoncé ce dimanche : « Suite aux examens effectués sur notre joueur Dani Carvajal par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. Il sera opéré dans les prochains jours ».

Carvajal prolonge jusqu’en 2026

Compte tenu de la nature de la blessure de Dani Carvajal, on ne le reverra pas avant plusieurs mois. Certains se posaient alors des questions sur l’avenir de l’Espagnol, lui qui était en fin de contrat au Real Madrid. Des questions qui ont vite disparu puisque ce dimanche, la Casa Blanca a officialisé la prolongation de Carvajal : « Le Real Madrid annonce que, comme ce qui était prévu, qu’un accord a été trouvé avec Dani Carvajal pour la prolongation du joueur, qui est lié avec le club jusqu’au 30 juin 2026 ».

« Le Real Madrid veut lui montrer tout son soutien »

C’est un magnifique geste du Real Madrid pour Dani Carvajal qui débute une étape très difficile de sa carrière. Blessé au genou, l’Espagnol est parti pour une rééducation de plusieurs mois avant de retrouver la compétition. « Le Real Madrid veut lui montrer tout son soutien et son affection et lui souhaite un prompt rétablissement pour que nous puissions, le plus vite possible, profiter à nouveau de son football sur les terrains », conclut le communiqué du Real Madrid.