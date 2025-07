Mercato : L'OM hallucine, la signature réclamée par De Zerbi !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Amir Murillo n'est clairement pas le nom le plus clinquant à l'OM, mais au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, le Panaméen n'en reste pas moins très important. La saison dernière, l'entraîneur olympien est tombé sous le charme de son défenseur. C'est ainsi que De Zerbi a exigé la prolongation de Murillo à Medhi Benatia, qui n'en revenait pas également de ce qu'il avait pu voir.

La saison dernière, Amir Murillo aura disputé 32 matchs avec l'OM . S'imposant dans le schéma de Roberto De Zerbi, le Panaméen était toutefois destiné à un autre avenir. En effet, l'été dernier, le défenseur avait été placé dans le loft des indésirables et invité donc à se trouver un nouveau club. Mais voilà que Murillo avait réussi à inverser la tendance auprès du nouveau entraîneur de l' OM , bien aidé également par Medhi Benatia , complètement impressionné par les performances du Marseillais.

« Medhi, tu le prolonges quand Murillo ? »

Amir Murillo a ensuite dû convaincre Roberto De Zerbi, ce qu'il a réussi à faire. Ça n'a pas tout le temps été simple, comme lors que l'entraîneur de l'OM s'est agacé auprès du Panaméen face au FC Nantes. Mais ça a visiblement servi de déclic. « Murillo est reparti et il t’a fait des matchs où après j’avais le droit au coach qui me faisait une tête comme ça pour me dire : « Medhi, tu le prolonges quand Murillo ? » », a alors révélé Medhi Benatia.

De son côté, Roberto De Zerbi a lui confié sur le nouveau visage montré par Amir Murillo avec l'OM : « Je crois qu’à partir de là, ça été pour lui le moment de bascule parce qu’après ça il a fait une saison incroyable, peut-être l’une des meilleures en termes de performance. Et nous avons développé une belle relation ».