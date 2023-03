Mercato : L'OM en grand danger pour l'avenir de son buteur vedette

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce bouillante pour l’Olympique de Marseille, qui doit assurer sa qualification en Ligue des Champions... mais surtout régler plusieurs dossiers très importants. Cela concerne Alexis Sanchez, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui cette saison est l’un des meilleurs joueurs de l’OM.

Après l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, Alexis Sanchez a décidé de se lancer un nouveau défi l’été dernier en rejoignant la France et l’OM. Il n’a pas mis longtemps à s’adapter, puisqu’il s’est rapidement affirmé comme l’une des armes fatales de l’équipe marseillaise, avec notamment douze buts en Ligue 1.

Rendez-vous en fin de saison ?

Les bonnes prestations du Chilien ne vont pas suffire à boucler son avenir, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et pour le moment un départ n’est pas à exclure. RMC Sport annonce ainsi qu’un rendez-vous est fixé pour la fin de la saison, lors duquel l’OM et Sanchez décideront leur avenir commun.

Sanchez aime l’OM, mais...

D’après les informations de la radio, Alexis Sanchez serait assez satisfait de son expérience à l’OM. Il serait heureux sur et en dehors du terrain, le Vélodrome et son ambiance l’auraient séduit, mais l’échec en Ligue des Champions et en Coupe de France semblent l’avoir grandement refroidi.