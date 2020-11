Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp reçoit un précieux conseil pour le recrutement

Publié le 14 novembre 2020 à 19h05 par A.D.

Jamie Carragher a tenu à conseiller Jürgen Klopp avant le prochain mercato hivernal. Selon l'ancienne gloire de Liverpool, le coach des Reds ferait mieux de recruter un nouveau défenseur central pour pallier l'absence de Virgil van Dijk.