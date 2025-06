Mercato - Lionel Messi : La signature qui régalerait Luis Enrique au PSG !

Ce dimanche, et pour la première fois depuis son départ en 2023, la route de Lionel Messi va croiser celle du PSG. En effet, le champion de France affronte l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs et Luis Enrique va pouvoir revoir son ancien joueur également. Le coach espagnol ne serait d’ailleurs pas contre entraîner l’Argentin encore une fois.

Après avoir réalisé une saison historique en mettant la main sur tous les trophées possibles, le PSG a encore une occasion de remporter un titre prochainement. Le champion de France dispute actuellement la Coupe du monde des clubs et il est qualifié pour la phase à élimination directe et il affrontera l’ Inter Miami en huitième de finale ce dimanche.

« Ça me plairait »

Mais en plus de retrouver le PSG, Lionel Messi va également revoir Luis Enrique avec qui il a collaboré au FC Barcelone. Interrogé sur ces retrouvailles en conférence de presse, le coach espagnol, rapporté par L'Equipe, s’est montré très enthousiaste et il a même affirmé qu’il adorerait entraîner de nouveau l’Argentin : « Ça me plairait d’entraîner à nouveau Lionel Messi ? Ça me plairait, bien sûr. (Sourires.) Ce n'est pas ça la question. Quand tu prends un peu de recul, tu profites mieux de certaines choses. Il y a eu des tensions parfois car quand tu es entraîneur tu dois sortir tes joueurs de leur zone de confort mais à côté de cela on a vécu des moments d'une intensité maximale. Je vais revoir mes ex-joueurs avec beaucoup d’affection. »