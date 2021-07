Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Létang, LOSC... Galtier pousse un gros coup de gueule !

Publié le 18 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Malgré l'obtention du titre en Ligue 1, Christophe Galtier regrette le comportement de la direction du LOSC qui a longtemps retardé son départ vers l'OGC Nice.

Auteur de résultats impressionnants sur le banc du LOSC, ponctués par un titre en Ligue 1 acquis la saison dernière, Christophe Galtier a toutefois décidé de quitter les Dogues alors que son contrat prenait fin en juin 2022. Rapidement, il a décidé de rejoindre l'OGC Nice, mais le natif de Marseille a reconnu que le comportement de la direction lilloise l'avait déçu.

Galtier remonté contre Létang