Mercato : Les futures magouilles du clan Mbappé dévoilées par Riolo ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais joueur du Real Madrid suite à son départ du PSG, Kylian Mbappé va tout de même garder un pied en France d’une manière pour le moins inattendue. En effet, il a été révélé que le capitaine de l’équipe de France allait investir près de 20M€ pour devenir l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. De quoi faire réagir Daniel Riolo qui a évoqué de possibles magouilles. Explications.

Voilà une nouvelle casquette qu’on va pouvoir ajouter à Kylian Mbappé. Alors qu’on connaissait le joueur de football, voilà qu’on va prochainement découvrir… le dirigeant. En effet, le capitaine de l’équipe de France est en passe de devenir le nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen, club de Ligue 2. Une information concernant Mbappé qui fait bien évidemment énormément parler…

Kylian Mbappé se lance un défi XXL après le PSG ! https://t.co/lliYw9tHGJ pic.twitter.com/xlec54AjTO — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« C’est toujours le fameux profil LeBron James »

Pour L’After Foot, Daniel Riolo a dans un premier temps réagi à cette arrivée de Kylian Mbappé en tant qu’actionnaire majoritaire de Caen. Il a alors confié : « Un petit mot sur cette news révélée dans L’After il y a pas mal de semaines maintenant, Kylian Mbappé et la famille qui vont racheter le club de Caen. C’est quand même une sacrée news. Un joueur de foot en activité qui rachète un club. C’est toujours le fameux profil LeBron James. Une étape de plus dans la volonté de ressembler au modèle NBA de ces grands sportifs ».

« Le conflit d’intérêt ? C’est quelque chose à surveiller quand même »

Mais voilà que ce rachat de Caen pourrait engendrer certaines magouilles et certains conflits d’intérêt par rapport à sa mère, Fayza Lamari. « Il faut essayer de voir les incidences que ça peut avoir. Dans un premier temps, sa maman avait monté, je ne sais pas où ça en est aujourd’hui, ils conseillaient des joueurs. Si derrière tu prends des parts dans un club… Le conflit d’intérêt ? C’est quelque chose à surveiller quand même. Le petit frère, je suis pas sûr qu’il a un grand niveau, il pourrait aller à Caen et d’autres joueurs qui étaient proches de Mbappé au centre de formation du PSG qui pourraient aller là-bas. On pourrait se poser la question », a expliqué Riolo.