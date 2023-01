Mercato : Les 10 plus grosses ventes de l’histoire de l’OM

La rédaction

En cette période de mercato hivernal, Pablo Longoria entend bien densifier l'effectif marseillais mais pour cela, il faut d'abord vendre afin de renflouer les caisses. Un exercice où l'OM éprouve régulièrement des difficultés malgré des transferts historiques qui ont marqué l'histoire du club de la cité phocéenne. Le 10 Sport vous propose de vous replonger dans les 10 plus grosses ventes de l'histoire de cette écurie.

Ces dernières heures, le dossier Gerson s'est enfin soldé par un départ à Flamengo contre environ 20M€. Un transfert qui était particulièrement attendu et qui entre dans le Top 10 des plus grosses ventes de l'histoire de l'OM. Le milieu de terrain rejoint des noms prestigieux comme Franck Ribéry, Didier Drogba ou encore Samir Nasri.

10 - Benjamin Mendy : 13M€

En juillet 2016, Benjamin Mendy quitte l'OM et rejoint l'AS Monaco contre 13M€. S'il n'a pas vraiment convaincu au sein du club de la cité phocéenne, il va briller sur le Rocher où il va rempoter le titre de champion de France 2017.

9 - Dimitri Payet et Lucas Ocampos : 15M€

Figure incontournable de l'OM, Dimitri Payet rejoint West Ham en 2015 contre 15M€ et s'engage pour cinq ans. Le départ du Réunionnais est poussé par la situation financière délicate de l'OM qui doit être contraint de laisser filer un cadre, au club depuis deux saisons. En 2019, Lucas Ocampos quitte l'OM et s'engage à Séville contre 15M€ à un an de la fin de contrat. L'Argentin évolue actuellement en prêt à l'Ajax d'Amsterdam.

8 - Morgan Sanson : 15.80M€

Milieu de terrain polyvalent qui s'est imposé dans l'entrejeu de l'OM, Morgan Sanson quitte le club en janvier 2021 et s'engage à Aston Villa pour la somme de 15.80M€. Une belle opération financière pour l'OM tandis que le Morgan Sanson évolue toujours chez les Villans.

7 - Samir Nasri : 16M€

Pur produit de la formation marseillaise, Samir Nasri brille avec son club formateur avant de s'envoler pour l'Angleterre en 2008. Le milieu de terrain rejoint les Gunners d'Arsenal contre 16M€ mais n'a jamais exploité entièrement son immense potentiel.

6 - Florian Thauvin : 18.35M€

L'histoire est tumultueuse entre l'OM et Florian Thauvin. Ce dernier rejoint les Magpies en 2015 contre 18.35M€ alors que le club français avait déjà refusé deux offre de Newcastle. Une belle opération financière tandis que l'aventure anglaise de Florian Thauvin sera un échec.

5 - Giannelli Imbula et Gerson : 20M€

Deux milieu de terrain pour cette cinquième place. Giannelli Imbula s'engage en 2015 à Porto, qui a déboursé 20M€ pour le recruter alors que sa clause libératoire était fixée à hauteur de 50M€. Plus récemment, c'est le Brésilien Gerson qui est retourné à Flamengo contre 20M€ (avec bonus) après de longues négociations.

4 - André Zambo Anguissa : 24,85M€

Lors du mercato estival 2018, Fulham débourse 24.85M€ pour recruter le milieu de terrain marseillais. Actuellement à Naples, Zambo Anguissa avait paraphé un contrat de cinq ans et cette vente avait largement soulagée les caisses l'OM.

3 - Franck Ribéry : 30M€

Place au podium. Avant de devenir une légende du Bayern Munich, Franck Ribéry brille à l'OM pendant deux saisons et s'engage au sein du club bavarois en 2007 contre 30M€. Un transfert record pour le club allemand, qui ne s'était pas trompé.

2 - Didier Drogba : 38.50M€

Arrivé en 2003 à l'OM, Didier Drogba a marqué le club de son empreinte malgré son unique saison jouée sous les couleurs marseillaises. Comme Franck Ribéry, il s'engage dans un club où il deviendra une véritable légende : Chelsea.

1 - Michy Batshuayi : 39M€

Le plus gros transfert de l'histoire de l'OM concerne l'attaquant belge Michy Batshuayi qui s'est engagé, lui aussi, à Chelsea, contre la somme record de 39M€ en 2016. Un montant encore inégalé à l'OM tandis que l'attaquant avait passé deux saisons à Marseille avant de quitter le club.