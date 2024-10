Mercato : Le Real Madrid va passer à l'action pour ce crack français ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid compte se renforcer lors du mercato hivernal. En plus d’un latéral droit, c’est également un défenseur central qui est espéré par la direction madrilène. Plusieurs pistes sont explorées en ce sens, mais celle menant à l’international français Castello Lukeba serait celle privilégiée.

Depuis janvier 2019 et l’arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City, le Real Madrid n’a plus recruté un seul joueur lors du mercato hivernal. Ce qui devrait changer lors de celui de 2025. Au lendemain de la victoire face à Villarreal samedi soir (2-0), la Casa Blanca a confirmé la grave blessure de Dani Carvajal. Ce dernier souffre d’une « rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite » et devrait être indisponible entre 8 et 10 mois.

Le Real Madrid cherche un remplaçant à Carvajal

Comme indiqué par Marca, le Real Madrid veut donc recruter un nouveau latéral droit dès le mois de janvier, poste auquel il ne peut désormais compter que sur Lucas Vazquez (33 ans). En ce sens, la direction madrilène pourrait accélérer dans le dossier Trent Alexander-Arnold (25 ans) dont l’arrivée était initialement espérée en juin prochain, à la fin de son contrat avec Liverpool. Alex Jiménez (19 ans), vendu à l’AC Milan cet été avec une clause de rachat, est une autre option envisagée.

Lukeba priorité du Real Madrid en défense centrale

Mais avant de se lancer à la recherche d’un latéral droit, le Real Madrid était déjà en quête d’un défenseur central, le départ de Nacho Fernandez (34 ans) n’ayant pas été compensé, alors que David Alaba (32 ans) n’a pas encore fait son retour à la compétition. Dans cette optique, Marca avance les noms de Jorrel Hato (18 ans), international néerlandais (1 sélection) sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Ajax Amsterdam, et de Vítor Reis (18 ans), qui évolue avec les équipes de jeunes de Palmeiras. Mais la piste privilégiée par le Real Madrid serait celle menant à Castello Lukeba, déjà supervisé à plusieurs reprises cette saison. L’international français (1 sélection) a encore quatre ans de contrat avec le RB Leipzig, qu’il a rejoint en 2023 en provenance de l’OL.