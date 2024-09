Mercato : Le Real Madrid a identifié son prochain transfert

Alexis Brunet

Le Real Madrid n’a pas fait de folie cet été sur le marché des transferts. Les Madrilènes n’ont recruté qu’Endrick, mais ils ont également mis la main sur Kylian Mbappé, qui est arrivé librement. Prochainement, le club espagnol pourrait bien débourser un gros chèque pour s’offrir Vitor Reis, qui est la priorité des Merengue, au poste de défenseur central.

Le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché des transferts cet été. Après de multiples tentatives, Kylian Mbappé a enfin rejoint les rangs du club madrilène. Un transfert à coût zéro puisque le Français est arrivé libre de tout contrat, lui qui n’a pas souhaité prolonger l’aventure au PSG.

Le Real Madrid veut Vitor Reis

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait s’offrir un jeune crack brésilien prochainement. D’après Sport, les Madrilènes auraient Vitor Reis dans leur viseur, qui a seulement 18 ans et qui évolue du côté de Palmeiras. Le défenseur central pourrait ainsi rejoindre dans la capitale espagnole un certain Endrick, qui vient d’arriver à Madrid et qui évoluait lui aussi par le passé au sein de la formation auriverde.

Leny Yoro a échappé au Real Madrid

Le transfert de Vitor Reis permettrait d’oublier l’échec dans le dossier Leny Yoro. Le Français était très courtisé par le Real Madrid cet été, tout comme par le PSG, mais il a finalement décidé de rejoindre Manchester United.