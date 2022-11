Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens prépare un premier transfert pour cet hiver

Publié le 5 novembre 2022 à 03h45

Parfaitement lancé en Ligue 1, le RC Lens est un solide dauphin du PSG. Mais pour rester compétitifs, les Sang-et-Or devraient se renforcer lors du mercato d'hiver. L'arrivée d'un attaquant est notamment attendue compte tenu de la blessure d'Adam Buska.

Après deux belles saisons conclues à la septième place en Ligue 1, le RC Lens poursuit sur sa lancée. Les Sang-et-Or sont actuellement de solides dauphins du PSG et peuvent rêver d'une qualification européenne en fin de saison. Néanmoins, Franck Haise a annoncé une mauvaise nouvelle.

Haise confirme pour Buska

« Adam Buksa sera toujours forfait pour Angers, il a de nouveau une douleur au pied où il avait eu sa fracture de fatigue. Un dernier examen est prévu en début de semaine prochaine et on verra le protocole qui sera mis en place, mais ce qui est certain est qu’il est forfait jusqu’à la trêve », confie-t-il en conférence de presse.

Un attaquant ciblé ?

Par conséquent, cela pourrait contraindre le RC Lens à s'activer lors du mercato d'hiver afin de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, sans Adam Buska, Franck Haise n'a que Loïs Openda et Wesley Saïd comme attaquants compte tenu du fait que Florian Sotoca évolue dans un rôle plus défensif.