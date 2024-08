Mercato : Le PSG veut une star, un club de légende répond

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ce jeudi, le PSG va officialiser le transfert de João Neves en provenance de Benfica contre 70M€ (bonus compris), le club de la capitale cherche également à recruter Joshua Kimmich. La star du Bayern Munich pourrait quitter la Bavière cet été. Directeur général du géant Bavarois, Jan-Christian Dreesen s’est exprimé sur les ventes de son club prévues pour cet été.

Le mercato estival du PSG va s’animer ce jeudi. João Neves va venir renforcer les rangs de l’entrejeu de Luis Enrique, qui pourrait accueillir un renfort supplémentaire au milieu de terrain. En effet, ce secteur de jeu était une grande priorité du club de la capitale, qui espère pouvoir obtenir le transfert de Joshua Kimmich.

Le PSG s’intéresse à Joshua Kimmich

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club allemand, la star de 29 ans pourrait ainsi quitter le Bayern Munich cet été. Mais à en croire les dernières indiscrétions des médias allemands, ce dernier pourrait décider de respecter son contrat en Bavière jusqu’au bout, et ensuite partir vers une autre destination. Cependant, le Parisien a récemment révélé qu’en cas de départ, le PSG n’était pas une option privilégiée par Joshua Kimmich. Quoi qu’il en soit, le directeur général du Bayern Munich s’est exprimé sur les ventes prévues pour cet été.

« Pour vendre des joueurs, ce n'est pas toujours facile non plus »

« L'achat et la vente font partie du business », a ainsi confié Jan-Christian Dreesen auprès de Sky. « Ce n'est pas seulement cette année que nous voulons vendre des joueurs. Si vous regardez l'année dernière et les années précédentes, nous avons également vendu des joueurs. Cela fait partie du business. Sinon, beaucoup de joueurs ne joueront pas, et les jeunes n'auront pas leur chance. Certaines signatures prennent des semaines et ne sont pas faciles. Et il en va de même pour vendre des joueurs, ce n'est pas toujours facile non plus ». Affaire à suivre...