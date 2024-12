Mercato : Le PSG veut boucler un transfert et ça va faire parler !

Arnaud De Kanel

Le PSG s'active en coulisses pour étoffer son effectif durant le mercato hivernal. Parmi les cibles potentielles, le nom d’Eduard Spertsyan. Une offre avoisinant les 20M€ pourrait bientôt être transmise à Krasnodar. Ce dossier n'est pas sans rappeler celui de Matvey Safonov, le gardien russe recruté par le PSG pour un montant similaire lors du mercato estival. Une arrivée qui avait surpris et fait les gros titres en raison des liens étroits entre le Qatar et la Russie.

Après un début de saison en demi-teinte, notamment sur la scène européenne, le PSG cherche à relancer sa dynamique pour la seconde partie de l’exercice. L’entraîneur Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos envisagent de tirer parti du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, pour renforcer leur effectif et corriger certaines lacunes. Selon les informations exclusives de le10sport.com, le PSG serait en quête d’un ailier supplémentaire. Ce renfort viserait à apporter une concurrence accrue à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, dont les performances n’ont pas totalement convaincu en début de saison. Par ailleurs, un autre dossier pourrait occuper les dirigeants parisiens : celui d’un défenseur central. Cette piste prendrait de l’ampleur si Milan Skriniar, dont l’avenir au club reste incertain, venait à quitter la capitale cet hiver. L’activité sur le marché des transferts sera donc cruciale pour un PSG en quête de stabilité et d’efficacité, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

Le PSG pense à Spertsyan

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG aurait jeté son dévolu sur une nouvelle pépite. D’après les informations rapportées par RB Sport, le club de la capitale serait en train de préparer une offre estimée à 20M€ pour s’attacher les services d’Eduard Spertsyan, un milieu offensif de 24 ans. Ce joueur, véritable révélation, brille tant sur la scène internationale que dans son championnat. Capitaine du FK Krasnodar, Spertsyan a déjà inscrit six buts et délivré trois passes décisives depuis le début de la saison en Russie. Avec trois sélections et six réalisations sous le maillot de l’équipe nationale arménienne, il s’impose comme un leader technique et un finisseur redoutable.

Un transfert politique ?

Une proposition qui pourrait bien faire vaciller Sergueï Galitski, président du FK Krasnodar. Eduard Spertsyan est sous contrat jusqu’en juin 2026. Pourtant, le PSG pourrait tenter un nouveau coup audacieux pour s’attacher les services du milieu de terrain. Ce ne serait pas une première entre les deux clubs. L’été dernier, le PSG avait déjà frappé fort en déboursant 20M€ pour s’offrir Matvey Safonov, le gardien de Krasnodar, dans une transaction qui avait pris tout le monde de court et qui avait beaucoup fait parler. Romain Molina pointait notamment du doigt les liens diplomatiques étroits entre le Qatar et la Russie.