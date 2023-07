Mercato : Le PSG veut boucler un coup à la Neymar, il lance un avertissement

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé, l'ailier du FC Barcelone, pourrait rapidement rejoindre le PSG. C'est en tout cas les informations dévoilées par la presse française. Sa clause libératoire est de 50M€ et le PSG souhaiterait l'activer, avant qu'elle ne passe à 100M€ le 1er août. SI le profil semble convenir à l'idée de jeu de Luis Enrique, sa fiabilité soulève de nombreuses questions...

Le mercato parisien s'emballe à nouveau ces dernières heures avec la rumeur liée à Ousmane Dembélé. Le PSG a déjà eu l'occasion de réaliser de gros achats au FC Barcelone, comme il l'avait fait en 2017 lors de la venue de Neymar, pour 222M€. Et selon RMC , c'est désormais l'international français qui pourrait débarquer à Paris. Certains observateurs, comme Kévin Diaz, consultant sur la radio française, a lancé un avertissement.

Dembélé bientôt Parisien ?

Ce vendredi, RMC et Foot Mercato annonçaient que le PSG était proche de signer Ousmane Dembélé. Sa clause, de 50M€, n'est pas un obstacle pour le PSG qui se serait même déjà mis d'accord avec le champion du monde 2018 pour un contrat de cinq ans. Mais un problème de taille a été soulevé...

Mercato : La presse étrangère annonce une surprise pour le PSG https://t.co/A4Q14nKW4O pic.twitter.com/H9YQec2FKA — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

« Est-ce que, quand tu es un club comme le PSG, tu investis sur un joueur comme Ousmane Dembélé aujourd’hui ? »