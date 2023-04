Mercato : Le PSG surclassé, le cauchemar continue

Thomas Bourseau

Sur le marché des transferts, le PSG est parvenu à mettre la main sur un bon nombre de stars depuis le lancement du projet QSI en 2011. Néanmoins, ces derniers temps, le Paris Saint-Germain ne cesse de s’incliner devant le Real Madrid sur le marché des transferts comme l’attestent les exemples suivants. Et le dossier Jude Bellingham pourrait bien confirmer la tendance.

Cela commence à faire beaucoup. Souvent, lorsque le PSG cible un joueur ou un entraîneur dans le cas de Zinedine Zidane, ce dernier snobe le club de la capitale pour finalement rejoindre le Real Madrid. Pour ce qui est de Zidane, le Français privilégierait un énième retour au Real Madrid selon L’Équipe plutôt que de relever le challenge parisien. Et Zinedine Zidane n’est pas le seul cas de figure, comme en attestent les dossiers suivants.

Entre le PSG et le Real Madrid, Camavinga a attendu la Casa Blanca

Dans le cadre du mercato estival de 2021, Eduardo Camavinga avait annoncé la couleur aux dirigeants du Stade Rennais, club où il a été formé et où il évoluait à l’époque. Dès le début du marché des transferts, Camavinga avait été transparent. « Mon transfert au Real Madrid ? À partir du début de la pré-saison, j’avais fait part au club de ma décision de partir. On attendait les offres qui n’arrivent pas forcément parce que puisqu’il me restait qu’un an de contrat, la majeure partie des clubs attendait que je sois gratuit. C’était une période où on était dans l’attente ». Dans l’attente d’une offre du PSG ? Lors d’une l’interview pour 1VS1 , Camavinga a avoué qu’aucune offre ne venait, mais qu’il avait bien fait d’attendre le Real Madrid. « Et au moment où j’ai su pour Madrid, on n’a pas directement sauté de joie. On s’est dit tant qu’il n’y a rien de fait, on ne va pas sauter de joie. On a attendu jusqu’au dernier moment et ils ont fait l’offre. J’étais en équipe de France à ce moment là, j’étais en Espoirs. Mon agent est venu en sélection et j’ai signé. Si j’étais content ? Oh, comment j’étais content, tu signes dans le meilleur club du monde et t’es pas content ? Non j’étais heureux ».

Tchouaméni a marché sur les traces de Camavinga

Un an après, l’histoire s’est répétée pour le PSG avec un autre talentueux milieu de terrain français : Aurélien Tchouaméni. En feu avec l’AS Monaco la saison passée, l’international français était courtisé par Luis Campos qui venait de prendre ses responsabilités de conseiller football du PSG. Après avoir signé une prolongation de contrat, Mbappé avait incité Tchouaméni à le rejoindre au Paris Saint-Germain. Pour France Football , Aurélien Tchouaméni s’est lâché sur ce feuilleton. « C’était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce qu’il comptait faire. […] Pendant la sélection de juin, où c’était acté qu’il allait rester (au PSG), il me chambrait avec ‘Presko’ (Presnel Kimpembe) : ‘Allez, faut que tu viennes aussi !’. Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais… Non, parce que mon choix était fait depuis longtemps. […] Y’avait pas moyen ! ». Le PSG s’est fait griller la priorité par le Real Madrid une fois encore comme ce fut le cas un an plus tôt avec David Alaba et l’été dernier avec Antonio Rüdiger.

Rüdiger a copié Alaba en snobant le PSG pour le Real Madrid

Alors que son contrat était arrivé à expiration avec Chelsea, Antonio Rüdiger était une piste prise en considération par le PSG, déjà désireux de renforcer le secteur défensif du club de la capitale. Pour autant, Rüdiger a finalement fait le choix de signer au Real Madrid comme les autres joueurs nommés ci-dessus. Pour Marca , l’international allemand ne montrait aucun signe de regret dernièrement. « Et bien, c'est très bien, pour être honnête. Je suis heureux en Espagne, avec les gens, avec la culture ici, avec la façon dont vous vivez.... Les gens sont très amicaux et accueillants. Et si vous voulez vous débrouiller seul, vous pouvez aller au restaurant et ce n'est pas envahissant, les gens ne se jettent pas sur vous ? Il y a du respect. Et puis il y a le club, mes copains, le personnel... Tout est parfait ».

Nouvelle défaite en vue pour le PSG face au Real Madrid avec Bellingham ?