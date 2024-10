Mercato : Le PSG s’est tiré une balle dans le pied ?

Thomas Bourseau

Le PSG a témoigné du départ du meilleur buteur de son histoire à la dernière intersaison. Kylian Mbappé est parti, laissant derrière lui un énorme vide à combler que le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à remplir selon Daniel Ljuboja. L’ex-joueur du club parisien a tranché dans le vif.

Bien avant l’ouverture du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi a été mis au parfum du départ de Kylian Mbappé. Le 13 février 2024, comme L’Équipe le révélait à l’époque, le président du Paris Saint-Germain a appris de la bouche du capitaine de l’équipe de France que ce dernier avait décidé de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat au PSG.

Mbappé est parti, le PSG sans solution suffisante en attaque ?

Et depuis, les rumeurs dans la presse ont fusé pour la succession du meilleur buteur de l’histoire du PSG aux 256 réalisations. Avant lui, c’est sur Edinson Cavani que le Paris Saint-Germain pouvait s’appuyer afin de convertir ses occasions de buts comme le prouvent les 200 fois auxquelles l’Uruguayen avait fait trembler les filets en faveur du PSG. Et encore plus tôt, Zlatan Ibrahimovic était le leader technique de l’attaque du club passé sous pavillon qatari en 2011.

«Il manque les Ibrahimovic, les Cavani»

Selon Daniel Ljuboja, ex-joueur du PSG, le champion de France manque d’un numéro 9 de ce calibre en ce début de saison avec Luis Enrique qui multiplie les essais avec de faux 9. « Ce n’est pas leur registre. Ça peut dépanner mais, sur le long terme, ce n’est pas avec ça que tu peux gagner la Ligue des champions. Il manque les Ibrahimovic, les Cavani ». a confié Ljuboja au Parisien.