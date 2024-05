Mercato : Le PSG refroidi pour cette folie à 230M€

Axel Cornic

Les relations entre le Paris Saint-Germain et le Napoli sont excellentes, avec notamment les coups bouclés avec Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani et plus récemment Fabian Ruiz. Et Nasser Al-Khelaïfi aimerait ajouter deux nouveaux noms à cette liste, puisqu’il aurait décidé de recruter Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia lors du prochain mercato estival.

C’est un été italien que pourrait vivre le PSG ! La saison n’est pas encore terminée, mais Nasser Al-Khelaïfi serait déjà au travail, puisque la presse transalpine assure qu’il souhaiterait faire son mercato en Serie A et plus précisément au Napoli. Et il n’a pas un, mais bien deux objectifs de taille.

Al Khelaïfi veut Kvaratskhelia et Osimhen

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le président du PSG échangerait avec son homologue napolitain concernant Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les deux grands artisans du Scudetto de 2023. Le premier possède une clause de départ entre 120 et 130M€, mais le second ne semble pour le moment pas en instance de départ. Bien au contraire, puisque Aurelio De Laurentiis souhaiterait le convaincre de prolonger son contrat avec une belle revalorisation salariale à la clé.

Napoli veut faire les choses à sa manière

Pour boucler les discussions, Nasser Al-Khelaïfi aurait souhaité mettre sur pied une unique opération avec Kvaratskhelia et Osimhen, avec un montant total qui pourrait tourner autour des 230M€. D’après les informations du quotidien italien, cela ne serait pas du gout du Napoli, qui aurait clairement expliqué que les deux dossiers seront totalement séparés. Cela ne serait pas vraiment lié au Géorgien mais plutôt à Osimhen, puisque Aurelio De Laurentiis pourrait également décider de l’envoyer en Premier League plutôt qu’au PSG.