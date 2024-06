Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert à 120M€

Benjamin Labrousse

Dès le mois d’avril, le10sport.com était en mesure de vous révéler un intérêt du PSG à l’égard de João Neves. Très talentueux, le milieu de terrain de 19 ans est fortement convoité sur ce mercato estival. Néanmoins, le SL Benfica ne devrait pas être ouvert aux négociations pour l’international Portugais, qui dispose d’une clause libératoire de 120M€.

Depuis quasiment un an, le PSG se veut très attentif au marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Grâce au réseau de son conseiller sportif Luis Campos, Paris s’est régulièrement penché autour du championnat portugais ces dernières années. Et cela pourrait de nouveau être le cas cet été. Le 11 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG faisait partie des cadors intéressés par João Neves.

Le PSG lorgne un crack portugais

A 19 ans, le milieu de terrain rayonne à Benfica, et ne manque clairement pas de prétendants. Ainsi, nous vous révélions qu’en plus du PSG, à la fois le FC Barcelone et Manchester City étaient sur les traces de l’international Portugais. Néanmoins, João Neves dispose d’une clause libératoire de 120M€, ce qui freine le club parisien dans ce dossier…

120M€ ou rien pour João Neves

Et d’après les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, c’est à prendre ou à laisser pour João Neves. En effet, selon l’Italien, Benfica ne négociera pas pour son prodige cet été, et le crack né en 2004 ne partira qu’en cas de déclenchement de sa clause libératoire...