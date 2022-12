Mercato : Le PSG recale une star

Arnaud De Kanel

Loin d'être à son aise depuis qu'il a rejoint l'Atletico de Madrid, Joao Felix a réalisé une très bonne Coupe du monde et garde une belle cote sur le marché. En pleine réflexion sur son avenir, l'attaquant portugais pourrait plier bagages cet hiver. Néanmoins, il ne rejoindra pas le PSG qui n'en veut pas.

« Je suis concentré sur la Coupe du monde. A 100% sur le Mondial et sur faire un grand Mondial. Nous pensons à faire un grand tournoi. Je parlerai avec l'Atlético quand la Coupe du monde sera terminée » confiait Joao Felix en plein Mondial avant l'élimination face au Maroc. Sa situation en club ne lui convient plus puisque le torchon brûle entre lui et son coach Diego Simeone. Il réfléchirait de plus en plus à un départ. Une aubaine pour un club comme le PSG. Mais pour une fois, le club de la capitale ne craquera pas.

Felix ne viendra pas au PSG

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Joao Felix ne signera pas au PSG cet hiver. Son profil ne convient simplement pas à ce que recherchent Luis Campos et Christophe Galtier. De plus, le mercato parisien ne devrait pas être agité du tout selon nos informations. Le président du PSG a confirmé la tendance récemment. « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien » déclarait Nasser Al-Khelaïfi. Jorge Mendes devra donc chercher preneur ailleurs.

Quel avenir pour Felix ?