Mercato : Le PSG passe un coup de fil à un crack, transfert en vue ?

La rédaction

Pour sa deuxième saison à la tête du PSG, Luis Enrique aura l’occasion d’activement participer au mercato estival du club parisien. Si les Champions de France ont déjà accueilli Matvey Safonov dans leurs rangs, les pensionnaires du Parc des Princes ne comptent pas s’arrêter là. Leny Yoro fait également parti des cibles des Franciliens, et les dirigeants rouges et bleus font le forcing auprès du défenseur central.

Une fois n’est pas coutume, le PSG compte dynamiter le mercato estival. Si les Franciliens ont déjà recruté un gardien de but, la priorité reste d’accueillir un renfort en attaque pour pallier au départ de Kylian Mbappé. Mais c’est bien sur un défenseur central que se penchent actuellement les rouges et bleus, puisque, comme nous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, les Champions de France suivent activement Leny Yoro. Et les Parisiens auraient passé la seconde, puisque que le joueur aurait rencontré Luis Enrique et Luis Campos.

Discussions avec Luis Enrique et Luis Campos

D’après les informations de RMC Sport , Leny Yoro a discuté avec Luis Enrique et Luis Campos. Toujours selon le médias, l’entretien aurait été positif. Les deux dirigeants du club de la capitale utiliseraient le même procédé que celui qui a été employé pour recruter Bradley Barcola l’été dernier.

Le PSG lui propose un plan détaillé